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Массовые проверки автомобилистов проводятся в Псковской области на выходных

Массовые проверки водителей на территории Псковской области пройдут с 3 по 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

В целях стабилизации дорожной обстановки и предупреждения грубых нарушений ПДД особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения в:

Островском районе,

Великолукском районе,

Гдовском районе,

Псковском районе,

Пскове.

Кроме того, в Госавтоинспекции предупредили автомобилистов о том, что в регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия - осадки в виде снега, мокрого снега, переход температуры через 0 градусов.

«Особое внимание нужно уделить поездкам при околонулевых значениях, когда велика вероятность образования гололедицы на дороге. Опасны участки дорог с нерастаявшим льдом в тени от зданий и деревьев. Кроме того, в мороз выхлопные газы автомобилей замерзают и, оседая на асфальте, могут образовывать тонкую пленку льда, которую достаточно трудно различить», – отметили в ГИБДД.

Также в ведомстве напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.