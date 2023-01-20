Возрастные ограничения для езды по городу на велосипеде напомнили эксперты

Где можно передвигаться ребенку на велосипеде, зависит от возраста, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».
Где можно ездить детям на велосипеде:
«Велосипедная зона - территория, на которой у велосипедиста есть преимущество перед машинами. Такая проезжая часть обозначается разметкой и знаками», - напомнили эксперты.
Родителям рекомендуют напомнить ребенку, что если велодорожки нет, то лучше ездить с краю, чтобы не мешать пешеходам. При переходе через дорогу нужно слезть с велосипеда и катить его рядом.