АвтоМир / Официально

Возрастные ограничения для езды по городу на велосипеде напомнили эксперты

Где можно передвигаться ребенку на велосипеде, зависит от возраста, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Где можно ездить детям на велосипеде:

До 7 лет - тротуары, пешеходные зоны, пешеходные и велосипедные дорожки - на стороне для движения пешеходов.

От 7 о 14 лет - тротуары, пешеходные зоны, пешеходные, велосипедные и велопешеходные дорожки.

От 14 лет - велосипедные и велопешеходные дорожки, проезжая часть велосипедной зоны или полоса для велосипедистов.

«Велосипедная зона - территория, на которой у велосипедиста есть преимущество перед машинами. Такая проезжая часть обозначается разметкой и знаками», - напомнили эксперты.

Родителям рекомендуют напомнить ребенку, что если велодорожки нет, то лучше ездить с краю, чтобы не мешать пешеходам. При переходе через дорогу нужно слезть с велосипеда и катить его рядом.