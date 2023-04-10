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Свыше полутора тысяч нарушений выявили на псковских дорогах за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области выявили 1548 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения за неделю, с 10 по 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управление ГИБДД УМВД России по региону.

Полицейские выявили 33 пьяных водителя, в том числе повторно в нетрезвом состоянии за руль сели 8 человек.

За неделю на территории области зарегистрировали 10 ДТП, в результате которых один человек погиб, 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции в очередной раз акцентировали внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит, прежде всего, от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.