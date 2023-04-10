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«Умные остановки» с возможностью заряжать гаджеты появятся в Пскове до конца августа

«Умные остановки» с возможностью заряжать гаджеты появятся в Пскове до конца августа. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Глава города отметил, что ремонт улицы Труда по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет полным ходом.

«Начали, как обычно, с замены бортового камня и пешеходной зоны. На объекте трудятся более 20 человек. Ставят новый бордюр, готовят основание тротуаров, после укладки на них асфальта перейдут к проезжей части. В этом году приведем в порядок участок от улицы Текстильной до Инженерной – чуть более 2 км. Срок выполнения работ – до конца августа. В этот же срок построим две новые автобусные остановки – у "Ленты" и в начале проспекта Энтузиастов», – уточнил Борис Елкин.

Это будут «умные остановки» с освещением, информационным табло и возможностью зарядить гаджеты.

Ранее сообщалось, что в связи с устройством «умных» остановок на Запсковье произведут перенастройку движения.