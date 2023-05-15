ГИБДД анонсировала временное прекращение автодвижения по дорогам в Псковской области в связи с ралли

Временное прекращение движения по автомобильным дорогам общего пользования в Бежаницком, Опочецком, Себежском, Порховском и Псковском районах вводятся в связи с проведением тренировочных сборов по авторалли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Госавтоинспекция информирует о введении ограничений на:
- автодороге «Кудеверь - Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района - 20 мая на период по времени с 10.00 до 18.00;
- автодороге «Бежаницы - Кудеверь - Болготово» от деревни Духново до деревни Курочкино Опочецкого района - 21 мая на период по времени с 10.00 до 18.00;
- автодороге «Кудка - Норкино - Камено» от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района - 22 мая на период по времени с 10.00 до 18.00;
- автодороге «Норкино - Глубокое» от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района - 23 мая на период по времени с 10.00 до 18.00;
- автодороге «Глубокое - Водобег» от деревни Глубокое до дерервни Водобег Опочецкого района - 23 мая на период по времени с 10.00 до 18.00;
- автодороге «Максютино - Радионово» от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района - 24 мая на период по времени с 10.00 до 18.00;
- автодороге «Осиновичи - Славковичи - Махновка» от деревни Пожни до деревни Рысцево Порховского района - 24 мая на период по времени с 10.00 до 18.00;
- автодороге «Середка - Мельницы - Гридино» от деревни Мельницы до деревни Гридино Псковского района - 25 мая на период по времени с 10.00 до 18.00;
- автодороге «Малая Толбица - Гверздонь - Мельницы» от деревни Вязки до деревни Смержаха Псковского района - 25 мая на период по времени с 10.00 до 18.00.
Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автоспорта Псковской области.
«Уважаемые участники дорожного движения, просим учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения», - добавили дорожные инспекторы.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?