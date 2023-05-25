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Псковичам рекомендовали контролировать перерегистрацию автомобиля после продажи

УФНС России по Псковской области рекомендует контролировать перерегистрацию автомобиля после продажи для корректного начисления транспортного налога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Расчет транспортного налога проводится налоговыми органами ежегодно по истечении календарного года, на основании сведений о регистрационных действиях с транспортными средствами, представленных регистрирующими органами. Срок уплаты налога – не позднее 1 декабря.

Порядок исчисления транспортного налога установлен главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации. В общем случае плательщиками налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства.

«Транспортный налог исчисляется по месту регистрации налогоплательщика по месту жительства, сведения о котором предоставляются органами МВД России, - сказала заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Татьяна Василевко. - Изменение адреса регистрации плательщика внутри субъекта не влияет на размер ставки налога и применяемые льготы». «При смене в течение года регистрации по месту жительства на другой регион, - добавляет она, - льготы и налоговые ставки определяются по закону каждого субъекта Российской Федерации».

Исчисление налога зависит от факта регистрации транспортного средства на имя налогоплательщика и не зависит от фактического использования (владения) транспортным средством.

Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют обращать внимание на тот факт, что если при продаже автомобиля по договору купли-продажи покупатель не перерегистрировал автомобиль на себя, транспортный налог будет исчисляться продавцу до перерегистрации автомобиля, независимо от того, что право собственности уже перешло к покупателю.

Поэтому продавец транспортного средства вправе поинтересоваться вопросом перерегистрации автомобиля и, при необходимости, на основании заключенного договора купли-продажи, прекратить его регистрацию на свое имя в регистрирующем органе.