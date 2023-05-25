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За неделю на псковских дорогах остановили 35 нетрезвых водителей

1599 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 22 по 28 мая. Выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали четверых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по области.

За данный период на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате 25 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - добавили в ГИБДД.