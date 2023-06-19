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Перечень открытых вакансий перечислил «Псковавтодор»

16 вакансий открыты в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: «Псковавтодор»

Открыты следующие вакансии:

эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог (Псков),

эксперт дорожного хозяйства отдела дорожного строительства и проектирования (Псков),

эксперт отдела закупок (Псков),

диспетчер (Псков),

мастер дорожный (Псков),

мастер дорожный (Опочка, Красногородск, Струги Красные),

мастер строительных и монтажных работ (Псков),

машинист автогрейдера (Пушкинские Горы, Дно, Опочка, Струги Красные),

машинист фрезы дорожной (Псков),

машинист крана (Псков),

машинист трактора (Псков, Опочка),

машинист катка самоходного с гладкими вальцами (Бежаницы),

машинист экскаватора (Пушкинские Горы, Дно),

водители автомобилей (категория С, Е) (Псков, Бежаницы, Красногородск, Опочка),

слесарь по ремонту автомобилей (Псков),

дорожные рабочие (Псков, Бежаницы, Гдов, Печоры, Опочка, Пушкинские Горы, Плюсса).

Работодатель предлагает стабильную заработную плату два раза в месяц, точно в установленные сроки, а также полную занятость, оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.

Подробности можно узнать в Пскове на улице Госпитальной, 7А. Телефон: 8(8112)298-807, 298-806.