Перечень открытых вакансий перечислил «Псковавтодор»

16 вакансий открыты в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: «Псковавтодор»
Открыты следующие вакансии:
- эксперт дорожного хозяйства отдела ремонта автомобильных дорог (Псков),
- эксперт дорожного хозяйства отдела дорожного строительства и проектирования (Псков),
- эксперт отдела закупок (Псков),
- диспетчер (Псков),
- мастер дорожный (Псков),
- мастер дорожный (Опочка, Красногородск, Струги Красные),
- мастер строительных и монтажных работ (Псков),
- машинист автогрейдера (Пушкинские Горы, Дно, Опочка, Струги Красные),
- машинист фрезы дорожной (Псков),
- машинист крана (Псков),
- машинист трактора (Псков, Опочка),
- машинист катка самоходного с гладкими вальцами (Бежаницы),
- машинист экскаватора (Пушкинские Горы, Дно),
- водители автомобилей (категория С, Е) (Псков, Бежаницы, Красногородск, Опочка),
- слесарь по ремонту автомобилей (Псков),
- дорожные рабочие (Псков, Бежаницы, Гдов, Печоры, Опочка, Пушкинские Горы, Плюсса).
Работодатель предлагает стабильную заработную плату два раза в месяц, точно в установленные сроки, а также полную занятость, оформление согласно ТК РФ, все социальные гарантии. График работы: постоянно, 5/2.
Подробности можно узнать в Пскове на улице Госпитальной, 7А. Телефон: 8(8112)298-807, 298-806.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?