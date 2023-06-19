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Свыше 200 водителей автомобилей на вокзале Пскова проверили на наличие долгов

В рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Должник» псковские судебные приставы совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте дежурили на вокзале города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Мероприятие «Должник» проводилось в Псковской области и в других регионах страны с 19 по 28 июня. Его цель - выявление и привлечение к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, активизация работы по взысканию задолженностей по штрафам, а также информирование населения об ответственности за неуплату или несвоевременную уплату штрафов.

Приставы и полицейские проверяли транспортные средства на вокзале на предмет наличия задолженности у собственников автомобилей.

Всего проверено более 200 машин. Также судебные приставы разъяснили гражданам, как и где можно легко проверить себя на предмет наличия задолженностей и оплатить их с помощью портала Госуслуг.