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Правительство России одобрило соглашение с Белоруссией о взаимном признании дорожных штрафов

Правительство РФ одобрило соглашение с Белоруссией о взаимном признании дорожных штрафов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Документ направлен на оптимизацию механизма взаимодействия между компетентными органами России и Белоруссии.

«Он позволит обеспечить не только неотвратимость наказания граждан двух государств за нарушения правил дорожного движения, но и повысит степень их правовой защиты от необоснованного привлечения к ответственности», – отметил парламентарий.