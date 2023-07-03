АвтоМир / Официально

Сообщать в ГИБДД о пьяных водителях призвали псковичей

Не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём призвали жителей региона в управлении Госавтоинспеции Псковской области.

По статистике, в выходные дни водителей, которые водят машину в нетрезвом виде, больше, чем в будни. Больше происшествий случается именно в выходные. При этом повышается тяжесть последствий этих аварий, рассказали в ведомстве.

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с призывом не только исключить сами факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём. Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или позвоните в полицию», – обратились к псковичам в ГИБДД

Госавтоинспекция призывает водителей помнить о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция.