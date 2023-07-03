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Правила проезда турбокруга псковичам объясняли в ручном режиме

Схема движения автотранспорта изменилась на площади Победы в Пскове. В связи с появлением турбокруга сотрудники Госавтоинспекции объясняли водителям, как правильно двигаться по новой схеме организации дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Полицейские в формате разъяснительной беседы напомнили автолюбителям о правилах проезда по круговому движению, раздали информационные листовки со схемой проезда и рекомендовали четко следовать нанесенной дорожной разметке.

В акции принял участие член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский, который также пояснял псковичам новую схему проезда, кроме того призывал водителей быть более внимательными и соблюдать ПДД.

Напомним, 28 июня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения приняли проект создания турбокольцевых перекрестков на площади Победы и площади Героев-Десантников в Пскове.

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Сейчас разметку для второго турбоперекрестка начали наносить на площади Героев-десантников.