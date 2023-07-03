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ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки рынка нефтепродуктов возбудила несколько административных дел, сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС начала возбуждать антимонопольные дела по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции», — говорится в релизе.

Так, в Белгородской области дела возбудили против АО «Осколнефтеснаб», в Ростовской — против OOO «Газпромнефть — Региональные продажи», а в Ставропольском крае — против ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм». Эти компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене, пишет РИА Новости.

В Краснодаре внимание антимонопольного ведомства привлекли ООО «Ильский НПЗ имени А. А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» — в их действиях усмотрели признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Дагестанское управление ФАС обнаружило признаки незаконной координации экономической деятельности у Ассоциации владельцев автозаправочных станций. Президент этой ассоциации координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС, рассылая сообщения в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо.

В начале сентября ФАС объявила, что региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Предстояло проанализировать цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до продажи потребителю. В случае выявления нарушений служба обещала принять меры антимонопольного реагирования.