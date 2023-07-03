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Конкурс-эстафету «Я - примерный пешеход!» провели для юных великолучан

Конкурс-эстафету «Я - примерный пешеход!» провела полиция для детсадовцев в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В детском саду №4 между подготовительными группами прошла конкурс-эстафета "Я - примерный пешеход!". В ходе мероприятия малыши соревновались на знание ПДД. По окончании конкурса им были вручены грамоты и подарки», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, детворе еще раз напомнили правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров и владельцев средств индивидуальной мобильности. Говорилось и о требованиях по безопасному переходу проезжей части и ношению световозвращающих элементов.

В пресс-службе отметили, что подобные беседы проводятся во всех образовательных учреждениях Великих Лук.