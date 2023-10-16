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АвтоМир / Официально

На дорогах Псковской области в ДТП пострадали 20 человек за неделю

30.10.2023 16:06|ПсковКомментариев: 0

На дорогах Псковской области в ДТП пострадали 20 человек за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 23 по 29 октября сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1408 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Удалось выявить 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали семерых водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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