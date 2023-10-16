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Новую дорожную технику закупили в Пскове

Четыре единицы спецтехники поступят в Службу благоустройства города для содержания муниципальных территорий. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Это прицеп "Бродвей", навесная дорожная косилка, экскаватор-погрузчик и комбинированная дорожная машина. Без хорошей техники в хозяйстве никуда. В результате торгов получилась экономия, хватит еще и на трактор», – рассказал Борис Елкин.

Он поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за финансовую поддержку.