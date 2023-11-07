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Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю

1240 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 6 по 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

Сотрудники ведомства выявили 32 пьяных водителя, за повторное управление в состоянии опьянения задержали одного человека.

За данный период на территории области зарегистрировали 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 11 человек получили травмы различной степени тяжести.