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Требования ПДД напомнили полицейские великолукским студентам

В Великих Луках прошла встреча сотрудников Госавтоинспекции со студентами Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото здесь и далее: ОМВД России по городу Великие Луки

Встреча прошла под девизом «ПДД – закон жизни! Соблюдай его!». Гости из полиции напомнили ребятам требования Правил дорожного движения, касающиеся, пешеходов, мотоциклистов, а также участников, которые используют средства индивидуальной мобильности, разъяснили порядок перехода проезжей части дороги.

Сотрудники полиции говорили и об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за различные нарушения ПДД РФ, в частности, за управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. По окончании встречи студенты задали вопросы представителям дорожной полиции, на которые получили исчерпывающие ответы.