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О графике работы подразделений Госавтоинспекции в праздничные дни сообщили псковичам

Управление Госавтоинспекции Псковской области информирует, что работа регистрационно-экзаменационных подразделений региона в период выходных и праздничных дней будет организована по следующему графику:

30 декабря и 3-5 января - рабочие дни;

31 декабря, 1-2 и 6-8 января - выходные дни.

В Управлении также напомнили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области реализована возможность получения государственных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.