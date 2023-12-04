АвтоМир / Официально

О необходимости носить световозвращатель напомнили псковским пешеходам

В быстро наступающих зимних сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Однако, благодаря световозвращающим элементам, пешеходы даже в условиях плохой или недостаточной видимости могут чувствовать себя гораздо безопаснее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя. Такой элемент в отличие от цвета одежды видим всегда, так как он отражает свет фар. Даже если идёт дождь со снегом или на дороге туман - водитель увидит впереди людей», - говорится в сообщении.

Световозвращающие элементы следует использовать во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

«Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребёнка были светоотражающие элементы, которые сделают его заметным на проезжей части. Побеспокойтесь о том, чтобы ваш ребёнок "засветился" на дороге! Ведь в темной одежде маленького пешехода автомобилисту просто не видно, а, значит, возникает реальная опасность наезда», - заключили в УМВД.