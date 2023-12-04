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Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1352 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения с 22 по 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ведомства выявили 18 пьяных водителей. Задержали троих водителей, которые вновь сели за руль нетрезвыми.

За данный период на территории области зарегистрировали 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 20 человек получили травмы различной степени тяжести.