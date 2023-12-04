АвтоМир / Официально

Четыре человека погибли на дорогах Псковской области за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1672 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения с 5 по 11 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ведомства выявили 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали пятерых водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 12 ДТП, в результате которых четыре человека погибли, 14 человек получили травмы различной степени тяжести.