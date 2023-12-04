АвтоМир / Официально

Четыре человека погибли на дорогах Псковской области за неделю

1377 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции с 12 по 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники ведомства выявили 23 водителя в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали трех человек.

На территории области зарегистрировали 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли, 38 человек получили травмы различной степени тяжести.