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Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма обсудили в Великих Луках

Заинтересованный разговор о проблемах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма состоялся в Великих Луках 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Совещание с заместителями по воспитательной работе школьных образовательных организаций южной столицы региона провели на базе управления образования администрации города Великие Луки. В ходе встречи рассмотрели целый комплекс актуальных вопросов по линии Госавтоинспекции.

Анализировалась ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории города в 2023 году и за истекший период нынешнего года. Обсуждались различные формы обучения школьников правилам дорожного движения.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности детей в весенне-летний период, соблюдению требований к организации и движению детских пеших колонн, а также организованной перевозке детей автобусами. Отмечалось, что важно исключить факты нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, водителями вело- и мототранспорта, владельцами средств индивидуальной мобильности.

Говорилось о возможности привлечения представителей родительской общественности к проведению дежурств вблизи образовательных учреждений.