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Администрация Себежского района оборудовала пешеходный переход по требованию прокуратуры

Администрацию городского поселения «Себеж» обязали оборудовать пешеходный переход. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Себежского района.

Установлено, что автомобильная дорога по улице Челюскинцев в Себеже является дорогой, по которой проходит маршрут движения к образовательным учреждениям. Однако на участке автомобильной дороги от дома № 15 до дома № 9 по улице Челюскинцев должным образом не обеспечена безопасность для участников дорожного движения, а именно на указанной улице отсутствовал пешеходный переход, что могло повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для направления прокурором Себежского района искового заявления о принуждении администрации городского поселения «Себеж» к устранению нарушений закона в данной сфере.

Решением Себежского районного суда от 07 апреля 2023 исковые требования прокурора удовлетворены. Администрация решение суда в установленные сроки исполнила и оборудовала пешеходный переход на участке автомобильной дороги от дома № 15 до дома № 9 по улице Челюскинцев в Себеже.