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Общественники отметили умелую организацию работы отдела Госавтоинспекции в Пскове

Представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову посетили отдел Госавтоинспекции городского управления сегодня, 27 мая, в рамках акции «Гражданский мониторинг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой УМВД России по Псковской области

Владимир Конихин и Тимур Крутинин встретились с начальником городской Госавтоинспекции подполковником полиции Владимиром Папортом, который рассказал об основных направлениях деятельности подразделения.

Общественников интересовали не только функциональные обязанности государственных инспекторов безопасности дорожного движения, но и некоторые статистические данные. В том числе, количество выявленных водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и водителей, не соблюдающих ограничения для тонировки стекол автомобилей, предусмотренные правилами дорожного движения.

Шла речь и о самых распространенных нарушениях пешеходов - переходе дороги в неустановленном месте или же на «красный» сигнал светофора, либо пересечение проезжей части в наушниках или во время телефонного общения, что отвлекает пешехода от дорожной ситуации.

Участники встречи обсудили проблемы, связанные с массовым появлением средств индивидуальной мобильности - электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров, моноколес и других. К сожалению, их пользователи нередко игнорируют Правила дорожного движения - не спешиваются на пешеходных переходах, не обращают внимания на знаки и светофоры. И в итоге становятся виновниками столкновений с пешеходами и автомобилями. Причем после совершения правонарушения они зачастую покидают место ДТП, рассчитывая, видимо, на полную безнаказанность.

Кроме того, собеседники говорили о профилактических мероприятиях, которые проводятся дорожными полицейскими как в целях предупреждения нарушений со стороны водителей, так и пешеходов.

Затем Владимир Папорт познакомил общественников с организацией деятельности по реализации очень востребованной функции предоставления государственных услуг населению. Говорилось, в частности, о порядке выдачи разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, связанного с установкой газобаллонного оборудования, а также об оформлении свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.

В ходе посещения Госавтоинспекции проверяющие обратили внимание на наличие в отделе стендов с исчерпывающей для посетителей информацией. Они отметили умелую организацию работы и поблагодарили сотрудников дорожной полиции за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям.