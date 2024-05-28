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Свыше полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогих за неделю

1501 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 27 мая по 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Выявлено 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали семерых водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - напомнили в Госавтоинспекции.