«Беседка»: Средства индивидуальной мобильности на улицах Пскова. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 июня. Гость студии - начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним основные решения недавней комиссии по безопасности дорожного движения города Пскова, а также вопросы, касающиеся использования средств индивидуальной мобильности на улицах города и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в летний период.