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Сотрудники Госавтоинспекции в Пскове поздравили автомобилистов и пешеходов с Днем России

Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову поздравили автомобилистов и пешеходов в областном центре с Днем России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В День России - 12 июня - в регионах страны проходит акция «Ленточка триколор»: всем желающим раздают ленты в цветах российского флага. Такая акция стала традиционной для главного праздника нашей страны. Ее цель - поздравить жителей страны и напомнить им о национальном празднике. Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову не остались в стороне и приняли активное участие в раздаче ленточек», - отметили в ведомстве.

При несении службы на дорогах города инспекторы ДПС раздавали ленточки участникам дорожного движения: водителям, пешеходам, велосипедистам.

«Триколор - это патриотический символ связи гражданина со своей страной, он обозначает объединение народа, уважение и чувство гордости за свою Родину», - добавили в пресс-службе.