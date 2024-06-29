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После завершения ремонта улицы Юбилейной комплекс фотовидеофиксации продолжит штрафовать за движение не из своей полосы

После завершения ремонта улицы Юбилейной в Пскове комплекс фотовидеофиксации продолжит штрафовать за движение не из своей полосы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

В Пскове есть камера, которая штрафует за поворот не из своей полосы, она установлена на перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии. Помимо привычных проездов на красный сигнал светофора и превышения скорости, комплекс фиксирует проезд за «стоп-линию» и движение не из своей полосы.

«При движении со стороны моста Александра Невского две правые полосы предназначены согласно знакам и разметке для поворота на улицу Кузбасской Дивизии, три полосы слева предназначены для движения прямо. Как пример фиксируемого нарушения: водитель, двигаясь со стороны моста Александра Невского, видит начинающий движение под зеленый сигнал в прямом направлении поток транспорта, однако видит и две пустующие справа полосы движения, которые предназначены для поворота направо и принимает решение о проезде в прямом направлении с правой полосы», - рассказал Юрий Федоров.

Установка комплекса связана с несколькими дорожными происшествиями на перекрестке.

На время ремонтных дорожных работ комплекс отключен в части не соблюдения «стоп-линии» и движения по полосам из-за отсутствия разметки. Фиксируются случаи проезд на красный запрещающий сигнал светофора и превышение скоростного режима.

Добавим, сейчас на участке улицы Юбилейной от Коммунальной до моста Александра Невского ожидается укладка верхнего слоя асфальта и нанесение дорожной разметки.

Подробное интервью с руководителем ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области читайте в ближайшее время в разделе «Автомир» на сайте Псковской Ленты Новостей.