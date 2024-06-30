«Беседка»: Безопасный летний отдых юных псковичей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 июля.
Гостья студии - инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, майор полиции Елена Степанова.
Ведущий Тахир Ташпулатов поговорил с ней о безопасном летнем отдыхе юных псковичей. Увеличивается ли количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период? Какие причины чаще всего приводят к ДТП с участием детей летом? Как обезопасить детей и какие основные правила безопасности нужно им напомнить? Об этом и многом другом - в эфире.