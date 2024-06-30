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Онлайн-тестирование «Безопасные дороги летом» проводят в дни школьных каникул

Первый летний обучающий проект «Безопасные дороги летом» проводят в дни школьных каникул. Спецпроект проходит в формате онлайн-тестирования при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и будет посвящен правилам безопасного поведения детей на дорогах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, проверить свои знания можно будет до 31 августа на платформе Учи.ру.

Повышение безопасности участников дорожного движения – наиболее значимая составляющая национального проекта. Это в том числе и соблюдение правил поведения на дорогах, причем не только взрослыми, но и детьми.

«Дети и подростки – самая уязвимая категория участников дорожного движения. В период летних каникул важно напомнить детям и их родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Онлайн-тестирование позволит закрепить знания и обратить внимание участников на возможные факторы риска при участии в дорожном движении. Долгосрочная задача проведения таких мероприятий амбициозная – достижение "нулевой" смертности на российских дорогах», – обозначил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич.

Во время прохождения интерактивных заданий ребята узнают, как лучше ориентироваться в транспортной среде за рулем велосипеда и самоката и уменьшить риск опасных ситуаций на каникулах. Участники примерят на себя роли персонажей проекта и помогут им без нарушений ПДД добраться из точки «А» в точку «Б». При совершении ошибки школьники увидят все последствия несоблюдения правил. Затем можно вернуться, исправить ошибки и безопасно добраться до цели. Например, в задании «Дети-пешеходы» ребятам предстоит экипировать персонажа световозвращающими элементами так, чтобы они были заметны со всех сторон, и помочь ему перейти проезжую часть по пешеходному переходу безопасно.

«Знания, которые дает проект, особенно актуальны в летний период. Это пора развлечений, любимых занятий и отдыха на открытом воздухе. Долгие пешие и велосипедные прогулки — неотъемлемая часть детства на каникулах. Мы бы хотели, чтобы ребята были в безопасности, гуляя по городу или катаясь на самокатах и велосипедах. Учи.ру провела исследование на тему дорожной безопасности среди родителей школьников. Согласно опросу, почти половина школьников (47%) иногда нарушает правила дорожного движения несмотря на то, что знакома с ними. Проект поможет детям лучше ориентироваться на дороге и принимать правильные решения в случае возникновения опасности», – комментирует заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко.

В первом летнем онлайн-тестировании примут участие и «Юные инспекторы движения» (ЮИД) – это уникальный проект, в котором школьники делятся со сверстниками знаниями по безопасности на дорогах.

«Безопасное детство — это ключевой элемент качества жизни ребенка. Навыки безопасного поведения в дорожной среде занимают важное место в общей архитектуре детской безопасности. Участником дорожного движения ребенок становится с момента выписки из роддома и остается им на протяжении всей жизни! Но важно не только привить ребятам навыки безопасного поведения, но и объяснить логику безопасного движения. Этот основанный на знаниях и культуре подход станет хорошей базой для формирования законопослушного гражданина и профессионала в той области, которую выберет для себя подросток, вступая во взрослую жизнь», – отметила председатель ЮИД Валентина Кульбицкая.

Для прохождения онлайн-заданий необходимо зарегистрироваться на сайте и из личного кабинета перейти на страницу проекта. После прохождения всех заданий школьники получат памятные сертификаты и онлайн-призы.

А по окончании летних каникул школьников ждет ежегодная всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В этом году она пройдёт с 24 сентября по 27 октября. За 4 года в ней приняли участие больше 15,3 млн учеников 1–9-х классов.