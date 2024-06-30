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Исправительные работы и арест стали назначать суды в Пскове за чрезмерную тонировку автостекол

Исправительные работы и арест стали назначать суды в Пскове за чрезмерную тонировку автостекол. Об этом сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 19 июля в программе «На пятой передаче» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С начала 2024 года за нанесение на боковые и лобовые стекла автомобилей чрезмерной тонировки привлечены к ответственности 1132 участника дорожного движения в Пскове. Сложилась судебная практика применения статьи 19.3 КоАП РФ (невыполнение законных требований сотрудника полиции) в отношении водителей, которые не устранили нарушения и не сняли тонировку со стекол своих транспортных средств.

В мае и июне привлечено по данной статье более 10 участников дорожного движения. По словам Владимира Папорта, как правило, суды применяют наказание - от 2 до 5 суток административного ареста, либо исправительные работы до 100 часов в отношении данной категории лиц.