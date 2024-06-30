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Видеосъемка с телефона не заменяет освидетельствование пьяного водителя – Верховный суд

Видеосъемка с помощью мобильного телефона, показания очевидцев и прочие доказательства при вынесении решения о виновности водителя не могут подменять собой главного — процедуры освидетельствования на состояние опьянения, регламентированной правительством РФ и Минздравом. Это подтвердил в очередной раз Верховный суд, сообщает газета «Коммерсант».

Высшая судебная инстанция рассмотрела жалобу Николая Марандидиса из Липецка, который был приговорен к тюремному сроку за выезд на встречную полосу в нетрезвом виде.

23 июня 2021 года мужчина на арендованном Hyundai Solaris с пассажиром в салоне врезался в «КамАЗ» на встречной полосе. Пассажир получил тяжелые травмы. Полиция опросила свидетелей и собрала доказательства, подтверждающие в том числе, что водитель был пьян. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД лицом в пьяном виде, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд первой инстанции в качестве доказательства принял сделанную свидетелем видеосъемку на мобильный телефон, из которой очевидно, что обвиняемый находится «в сильной степени опьянения». Причем сам водитель в суде этого и не отрицал. Сильный запах алкоголя почувствовали также приехавшие на место ДТП инспектор и врач скорой помощи. Однако в материалах дела не сказано, по какой причине не было проведено формальное освидетельствование.

Верховный суд указал, что состояние опьянения устанавливается по результатам освидетельствования (путем выдыхания в алкометр у инспектора ГИБДД); медицинского освидетельствования (алкометр или анализ крови у врача) в порядке, установленном правительством РФ и Минздравом; либо по результатам судебной экспертизы. Кассационная жалоба Николая Марандидиса была удовлетворена, уголовное дело переквалифицировано на «более мягкую» ч. 1 ст. 264 УК с наказанием один год и три месяца лишения свободы.