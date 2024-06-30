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Кто обязан носить фликеры, напомнили псковичам в Госавтоинспекции

Представители региональной Госавтоинспекции напомнили псковичам о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Цель рейда - профилактика правонарушений в области безопасности дорожного движения, связанных с управлением СИМ.

Пешеходам рассказали, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, в условиях недостаточной видимости рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны: иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Фликеры обеспечивают видимость участников дорожного движения водителями транспортных средств.

Полицейские призвали пользователей СИМ использовать шлем и защитные наколенники и налокотники, а также напомнили, что проезжать пешеходный переход на СИМ нельзя, а на пешеходных дорожках, автопарковках и иных пеших зонах использовать их нужно с осторожностью.

Автолюбителям напомнили о бдительности на дороге. «Будьте предельно осторожны и внимательны за рулем на улицах и дорогах. Соблюдайте скоростной режим, сбрасывайте скорость вблизи пешеходных переходов. Помните, от вашего поведения на дороге зависит не только собственная безопасность, но и безопасность окружающих людей!» - подчеркнула инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Елена Степанова.