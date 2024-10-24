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Тросовые ограждения могут появиться на псковских дорогах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в среду, 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что отмечается рост трех основных показателей аварийности. Особое внимание Михаил Ведерников уделил сокращению времени прибытия скорой медицинской помощи к местам происшествия. «Учитывая плотность заселения Псковской области и текущую сеть объектов здравоохранения, без дополнительных объектов этот вопрос не решить. Нужно проработать вопрос строительства и оснащения трассовых медицинских пунктов», — сказал Михаил Ведерников.

Начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников обратил внимание на работу комиссий в муниципалитетах и призвал ужесточить контроль за их деятельностью. В пример он привел Великие Луки, где фиксируется рост по всем направлениям, однако комиссия в последнее время заседаний не проводила.

В ходе совещания рассмотрели опыт лидирующих субъектов в сфере дорожной безопасности. Например, в прошлом году в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали устанавливать тросовые ограждения для борьбы со встречными столкновениями. Губернатор поручил обсудить результаты эксперимента, а затем проработать необходимость и возможность установки таких ограждений в регионе.

Также участники комиссии обсудили содержание дорог в зимний период и безопасность движения на объектах железнодорожного транспорта. В границах Псковской области с начала года случаев ДТП на железнодорожных переездах не фиксировали.