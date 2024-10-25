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Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Папортом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как бороться с выездом на встречную полосу? Какие преимущества у движения с включенным ближним светом и как работают камеры фотовидеофиксации в Псковской области?

Ведущая Любовь Кузнецова побеседует с врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимиром Папортом об актуальных вопросах безопасности дорожного движения в регионе.