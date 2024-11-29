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Порядка 350 млн рублей поступило в бюджет Псковской области от штрафов за нарушение ПДД

Порядка 350 млн рублей поступило в бюджет Псковской области от штрафов за нарушение Правил дорожного движения в 2024 году. Об этом сообщил заместитель предателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Очень хороший доход идет от штрафов, порядка 350 млн в 2024 году поступило. Так что тот, кто нарушает скоростной режим, можно смело говорить, участвует в финансировании бюджета Псковской области. Поэтому не надо расстраиваться, средства идут на строительство дорог, школ, выплату учителям и другим бюджетникам», - заметил Александр Братчиков.

Заместитель председателя областного Собрания пояснил, что доходы Псковской области (на 2025 год - ред.) взяты не номинально, а по факту исполнения бюджета 2024 года. «Цифры, которые мы видим по собственным доходам, это цифры, которые дает налоговая инспекция, исходя из тех расчетов, которые они предоставляют», - уточнил гость студии.