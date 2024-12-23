Экономика

Бюджет-2025: Основные расходы и доходы. ИНФОГРАФИКА

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили параметры регионального бюджета на 2025 год и плановый период. На этапе подготовки законопроекта ко второму чтению параметры скорректировали с ростом доходов на 6,1 млрд рублей, и это ещё не окончательные цифры. В течение года регион продолжит работу с отраслевыми федеральными министерствами для получения дополнительных средств.

Псковская Лента Новостей подготовила инфографику по основным доходным и расходным статьям на основании текущей версии главного финансового документа и бюджетного послания губернатора Михаила Ведерникова.