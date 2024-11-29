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Один человек погиб и восемь травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю

1 463 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 24 февраля по 2 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Выявлено 34 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 6 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 8 получили травмы различной степени тяжести.