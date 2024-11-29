Президент России наградил орденами «За доблестный труд» коллектив «АвтоВАЗа»

Президент России Владимир Путин наградил орденами «За доблестный труд» коллектив акционерного общества «АвтоВАЗ» и коллектив публичного акционерного общества «Татнефть», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ", Самарская область"», - говорится в указе.
«За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина, Республика Татарстан», - отмечается в документе.