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Акция «Водители, берегите детей!» состоялась в Великих Луках

14 мая инспекторы ДПС вместе со школьниками организовали для автомобилистов профилактические беседы и вручили им тематические листовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотография: отдел Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями управления образования города и с привлечением родителей, участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, местных журналистов осуществили акцию «Водители, берегите детей!». В ходе нее полицейские и ребята из начальных классов средней общеобразовательной школы №2 провели беседы с водителями транспортных средств, призвали их строго соблюдать ПДД и вручили листовки, изготовленные детьми и стражами правопорядка.

Добавим, что в рамках профилактической операции «Внимание - дети!» для привлечения внимания широкой общественности к проблемам безопасности дорожного движения, предупреждения смертности и травмирования в результате ДТП, повышения культуры поведения различных участников дорожного движения, активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период летних школьных каникул личным составом Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки на регулярной основе проводятся различные мероприятия с учащимися образовательных организаций южной столицы региона.