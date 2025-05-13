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Полицейские провели встречу с первоклассниками псковской школы №47

В преддверии летних каникул сотрудники Госавтоинспекции управления МВД России по Псковской области совместно с представителями Всероссийского общества автомобилистов организовали познавательное мероприятие для учеников первых классов 47-й школы города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД по Псковской области

Для детей были подготовлены три интерактивные площадки, каждая из которых помогла юным участникам лучше понять правила дорожного движения и познакомиться с работой сотрудников полиции. На первой площадке сотрудник Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области продемонстрировал патрульный автомобиль, а также предложил каждому ребенку представить себя в роли автоинспектора.

Вторая площадка была организована инспектором по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майором полиции Еленой Степановой. В игровой форме она рассказывала детям о правилах дорожного движения.

На третьей площадке представители Всероссийского общества автомобилистов создали специально разработанную «дорогу», по которой дети могли практиковать полученные знания.

После теоретической части ребята на самокатах преодолевали препятствия, объезжая конусы, а также учились переходить дорогу на зеленый свет светофора, соблюдая все правила. Особое внимание к этой встрече уделила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, которая отметила важность подобных акций для формирования у детей ответственного отношения к правилам дорожного движения с самого раннего возраста.