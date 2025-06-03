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Некорректная работа светофоров в центре Пскова связана с наладкой автоматизированной системы управления движением

Некорректная работа светофорных объектов в центральной части Пскова связана с наладкой автоматизированной системы управления дорожным движением. Об этом сообщил заместитель главы Пскова Алексей Саенко в ответ на информационный запрос редакции Псковской Ленты Новостей.

Светофор на площади Ленина 22 мая включал движение сразу по двум направлениям.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

С начала мая в редакцию Псковской Ленты Новостей поступает большое количество обращений от читателей по поводу режима работы отдельных светофорных объектов в центральной части города. В частности, в обращениях отмечаются схожие сбои в работе различных светофоров на перекрестках Октябрьский проспект - Кузнецкая, Октябрьский проспект – Некрасова, площадь Ленина, в том числе:

Произвольное изменение периодичности и порядка работы зеленых секций светофоров как для транспорта, так и для пешеходов;

Отключение обратного отсчета на транспортных светофорах;

Быстрые переключения между фазами работы с отступлением от утверждённого графика работы

Как сообщается в официальном ответе за подписью Алексея Саенко, в декабре 2024 года выполнены работы по устройству автоматизированной системы управления светофорными объектами и организацией дорожного движения (АСУДД). Она обеспечивает автоматический автоматизированный сбор, обработку и анализ в реальном времени параметров транспортного потока, выбор оптимального варианта решения на основе предусмотренных сценариев

АСУДД обеспечивает синхронизацию работы всех технических средств управления дорожным движением, входящих в ее структуру, в автоматическом режиме, без участия оператора, таким образом оптимизируя пропускную способность движения транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети и обеспечивая при этом максимальную безопасность участников дорожного

АСУДД оснащены следующие светофорные объекты:

Рижский проспект - Максима Горького;

площадь Ленина (улица Советская - Ольгинский мост);

Октябрьская площадь;

Октябрьский проспект – Некрасова;

Октябрьский проспект – Кузнецкая;

128-й Стрелковой дивизии - Вокзальная;

Юбилейная – Рижский проспект;

Юбилейная – майор Достовалова;

Юбилейная – Народная.

Работы по оптимизации режимов работы светофорных объектов на перекрестках продолжаются.