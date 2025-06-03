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Стала известна организация, которая выполнит ремонт покрытия на мосту Невского в Пскове

Стала известна организация, которая выполнит ремонт покрытия проезжей части на мосту имени Александра Невского в Пскове. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, МКУ Пскова «Специализированный заказчик» заключило контракт № 77 с ООО «Строительная Компания "Балтийский Берег». Стоимостью составит 344 млн 741 тыс. 359,79 рублей.

Заявка была единственной.

Как сообщалось ранее, протяженность участка - 0,387 км. Срок выполнения работ – до 1 февраля 2027 года. Подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 35% процентов цены контракта.

Компания выполняет капитальный ремонт моста через реку Полонка на 4-м километре автодороги Порхов – Дно, моста через реку Романовка в Палкинском районе на 32-м километре автодороги Изборск – Палкино – Остров.

В 2024 году досрочно завершен капитальный ремонт моста через реку Черная в Плюсском муниципальном округе на 33-м км автомобильной дороги Заполье – Гдов.