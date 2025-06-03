АвтоМир / Официально

Игорь Иванов: Ежедневно сотрудники ГАИ стоят на страже порядка на наших дорогах

От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично поздравления в адрес сотрудников Госавтоинспекции УМВД России прозвучали от председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

«Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения! От имени Псковского областного совета профсоюзов и лично от себя сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем ГИБДД МВД Российской Федерации! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и успехов в нелёгком труде! Ежедневно вы стоите на страже порядка на наших дорогах, обеспечивая безопасность участников дорожного движения, предотвращаете аварии и спасаете жизни. Ваша служба требует огромной ответственности, профессионализма и самоотверженности. Благодаря вашему ежедневному труду наши дороги становятся безопаснее, жизнь людей более защищённой», - отметил Игорь Иванов.

Он пожелал, чтобы профессионализм сотрудников Госавтоинспекции был примером для тех, кто выбрал подобную службу.

«Пусть ваша работа приносит удовлетворение, пусть каждый рабочий день проходит спокойно и уверенно. Пусть профессионализм и преданность делу будут примером для всех тех, кто выбирает путь служения обществу. Желаю вам новых побед, стойкости духа и веры в правильность выбранного пути. Спасибо за вашу трудовую доблесть и верность долгу!» - заключил Игорь Иванов.