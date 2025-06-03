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Более 20 тысяч постановлений вынесено в Псковской области за непристегнутый ремень безопасности

В несколько раз чаще псковичей стали штрафовать за непристегнутый ремень безопасности. Об этом рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 18 июля в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

По фактам непристёгнутых ремней безопасности в 2025 вынесли больше 20 тысяч постановлений об административных правонарушениях. В прошлом году автоматические комплексы выявили 4600 таких правонарушений.

Юрий Федоров отметил, что ошибки не исключены при фиксации этого вида правонарушений. В таких случаях отсматриваются данные с нескольких камер фотовидеофиксации.