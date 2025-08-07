1335 правонарушений пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за неделю

«На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 августа. Гости студии: инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Александр Алексеев;

государственный инспектор безопасности дорожного движения МО МВД Опочецкий Арлен Дмитрук. Основные темы беседы: Работа дорожного надзора Госавтоинспекции и места концентрации дорожно-транспортных происшествий;

Изменение режима работы светофора на автодороге Псков - Изборск у поворота на Подосье;

Предложения по устройству ограждения в местах наезда на диких животных;

Почему не стоит прижиматься к обочине и пропускать спешащих водителей;

Установка на патрульные машины ДПС умных шериф-балок с функцией фиксации превышения скорости;

Преимущества перекресток с круговым движением.