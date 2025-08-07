«На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 августа.
Гости студии:
- инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Александр Алексеев;
- государственный инспектор безопасности дорожного движения МО МВД Опочецкий Арлен Дмитрук.
Основные темы беседы:
- Работа дорожного надзора Госавтоинспекции и места концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- Изменение режима работы светофора на автодороге Псков - Изборск у поворота на Подосье;
- Предложения по устройству ограждения в местах наезда на диких животных;
- Почему не стоит прижиматься к обочине и пропускать спешащих водителей;
- Установка на патрульные машины ДПС умных шериф-балок с функцией фиксации превышения скорости;
- Преимущества перекресток с круговым движением.