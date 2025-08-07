АвтоМир / Официально

Число обращений в псковскую ГАИ за госуслугами увеличилось на 7%

52 тысячи обращений на получение государственных услуг получили за семь месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области. Об этом в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила старший инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции МВД России по Псковской области Юлия Киселева

«Есть статистика, мы ее подсчитываем ежемесячно. За 7 месяцев в Госавтоинспекцию на получение государственных услуг подано 52 тысячи заявлений: это и регистрация транспортного средства, и прекращение регистрации — 32 тысячи, замена водительского удостоверения и его выдача — 19 тысяч обращений. Сравнивая с прошлым годом, рост идет по всем показателям. Общий рост составил +7%, самый большой рост при замене водительских удостоверений, в прошлом году было 11 тысяч обращений. За семь месяцев 2025 года — 19 тысяч, то есть рост на 64%. Это весомо, подразделения ощущают рост», - сказала Юлия Киселева.

Она предположила, что подобный рост обращений может быть связан как с повышением пошлин, так и с наступление срока замены водительских удостоверений, продленных в 2022 году.

«Это может быть связано с повышением пошлин. Также к ним присоединяются те, у кого подходит срок замены удостоверения, кому были продлены с 2022 года. Подразделения справляются с работой. Мы продлили режим работы подразделений. В Пскове, например, работают в обеденное время. Это необходимо, чтобы справиться с наплывом обращений», - добавила Юлия Киселева.