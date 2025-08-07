АвтоМир / Официально

Удовлетворенность псковичей работой Госавтоинспекции составила 99%

99% процентов псковичей, обращавшихся в подразделения Госавтоинспекции Псковской области, остались довольны. Об этом в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила старший инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции МВД России по Псковской области Юлия Киселева.

Гостья студии рассказала, что для оценки работы подразделений Госавтоинспекции в Псковской области и в России есть ряд сервисов, показатели которых составляют удовлетворенность граждан работой ведомства.

«Система называется "Удовлетворенность граждан качеством оказываемых государственных услуг". Она есть ведомственная и вневедомственная. Граждане могут оценить качество услуги через терминалы в подразделениях, также есть сайт "Ваш контроль". Есть установленная законодательством цифра, что удовлетворенность граждан работой подразделения должна составлять более 90%. По Псковской области в настоящий момент показатель составляет 99% по ведомственной и вневедомственной работе в совокупности», - сказала Юлия Киселева.